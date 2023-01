Leuzen op Erasmusbrug tijdens jaarwisseling: ‘Projectie kwam uit woning’

Volgens Mark Rouwenhorst van JMR Event Makers, organisator van het afgeblazen Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug, kwam de projectie uit een van de flats op de Wilhelminapier. ,,Tijdens de nieuwjaarsnacht zagen we al teksten op de Erasmusbrug verschijnen als ‘gelukkig nieuwjaar'. Daar gaven we niet zoveel aandacht aan. We zagen wel dat de projectie uit een flat kwam en dachten dat het een beetje baldadigheid was. De volgende ochtend hoorden we van de teksten die daarna verschenen. Verschrikkelijk natuurlijk. Als we dat hadden geweten, dan hadden we beter opgelet uit welke woning de projectie kwam.’’

De daders hadden professionele apparatuur, vermoedt Rouwenhorst. ,,Een tekst van zo’n afstand projecteren lukt je niet met een laser van de Mediamarkt. Daar heb je stevige apparatuur voor nodig.’’ Rouwenhorst heeft ook aan de gemeente verteld wat hij heeft gezien.

Alt-right kringen

Eén van de leuzen was ‘we must secure the existence of our people and a future for white children’, een leus die in Amerika in alt-right kringen gebruikt wordt. Op sociale media worden beelden gedeeld van de projecties. ,,Een schande”, reageert een twitteraar.

Mieke Megawati-Vlasblom van BIJ1 Rotterdam noemt de tekst ‘onheilspellend’. ,,Gewoon eng.” En dat op de plek waar ze twee jaar geleden nog stond met een Black Lives Matter-protest en het Woonprotest, voegt ze toe. ,,Het geeft een heel onprettig en onveilig gevoel. Ik zag het op Twitter voorbijkomen en dacht meteen: het racisme stopt niet, ook niet op een feestelijke dag als vandaag.”



Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er bij de teksten op de Erasmusbrug sprake is van strafbare feiten. Wie informatie heeft of bijvoorbeeld een projector gezien heeft, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

