Leuzen op Erasmusbrug komen uit extreemrechtse kringen: 'Zelfs voor die groep best extreem’

Tamar van der Wel grijpt met haar kiekje naast titel Weerfoto van 2022: ‘De nominatie blijft een eer’

Tamar van der Wel uit Zuid-Beijerland is er niet in geslaagd met haar kiekje van een bevroren zeepbel de titel Weerfoto van 2022 in de wacht te slepen. De winnaar van de jaarlijkse fotowedstrijd is Wouter van Bernebeek, die een besneeuwde boom wist vast te leggen te midden van een aantal bijzondere optische verschijnselen.

21:04