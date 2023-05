Legendarische feestjes en keramiek: dit schuilt er achter de blauwe deur in Noord

Agent reed Esmeralda (29) dood op ‘donkere en natte’ parallel­weg: ‘Waarom reed hij daar?’

Hij wilde automobilisten op de naastgelegen N217 controleren op mobiel bellen achter het stuur, maar een agent (45) reed in plaats daarvan de 29-jarige Esmeralda (29) uit Dordrecht dood. Volgens het OM koerste de politieman met 90 kilometer per uur veel te hard over de ‘krappe, donkere en natte weg’ en had hij sowieso nooit op deze parallelweg voor fietsers en landbouwvoertuigen met maximumsnelheid van 60 km/u mogen zijn.