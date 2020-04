Legendarisch Alcazar blijft één jaar langer open: ‘Zo willen we geen afscheid nemen’

Oproep: wat weet u nog van WO II in de Hoeksche Waard?

15 april Komende maand is het 75 jaar geleden dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Dat lijkt lang geleden, maar er zijn nog altijd Hoeksche Waarders die zich de bevrijding of andere gebeurtenissen uit de oorlogsjaren herinneren als de dag van gisteren. Met hen komen wij graag in contact.