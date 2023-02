Leerlingen zetten zich in voor slachtoffers aardbeving: ‘Zo erg dat al die mensen onder het puin liggen’

Nog een stoffige, ongebruik­te laptop in huis? Geef ‘m aan een me­de-eilander die geen nieuwe kan betalen

Veel hardware zoals computers en laptops liggen te verstoffen in lades en kasten. Ook bedrijven bewaren vaak hardware als deze is afgeschreven. Dat kan anders, vindt de Hoeksche Waardse Uitdaging. Door de vaak nog goed bruikbare apparatuur te recyclen, krijgen ze een tweede leven bij gezinnen met schoolgaande kinderen die geen laptop of computer kunnen betalen.

7:00