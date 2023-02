Leerlingen in Oud-Beijerland stappen uit comfortzone: oefenen met gebarentaal en maken straat schoon

Voor de scholieren in het tweede en derde leerjaar van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland was deze donderdag bepaald geen normale schooldag. Tijdens de Young Impact Take Over stapten zij uit hun comfortzone door te oefenen met gebarentaal, maar ook door zwerfafval op te ruimen en regenboogzebrapaden te krijten.

Geen pittige lesstof of zweten op een proefwerk, maar totaal nieuwe ervaringen opdoen met workshops en (thema-)activiteiten. De leerlingen van de tweede en derde klas van het Hoeksch Lyceum keken nu eens niet in de ogen van hun docenten, maar in die van trainers en medewerkers van de stichting Young Impact. Die laat jongeren ervaren wat maatschappelijke betrokkenheid is en inhoudt.

Lhbti-acceptatie

Na een ochtendprogramma, met tijdens workshops inbreng van onder anderen televisiepresentator Klaas van Kruistum en Kamp van Koningsbrugge-deelnemer Mohamed ‘Mo’ Taibi, mochten de leerlingen tijdens het middaggedeelte hun maatschappelijke betrokkenheid op diverse vlakken tonen. Door voedsel in te zamelen voor de Voedselbank, kaartjes te schrijven voor de bewoners van verzorgingshuis De Open Waard, maar ook door lhbti-acceptatie te vergroten door regenboogzebrapaden te krijten en de omgeving rond het schoolgebouw te verfraaien door zwerfafval op te ruimen.

Quote We zijn niet alleen uit onze comfortzo­ne gestapt, maar hebben ook bewustwor­ding meegekre­gen. Leerling Ebbe (Hoeksch Lyceum)

Leerlingen Max en Ebbe namen de grijper ter hand om zwerfafval te verwijderen. ,,Wat ik van deze ‘take over’ opgestoken heb? Dat het belangrijk is om mensen te helpen en dat je zo een bijdrage kunt leveren om de wereld een betere plek te maken. En met elkaar een spel doen is minder confronterend dan als je in je eentje iets moet doen. Ik heb er wel veel plezier uitgehaald’’, aldus Max. ,,Door iets kleins te doen kan je al het verschil maken’’, aldus Ebbe.

Het klinkt rector Rebecca Valkenborg van het Hoeksch Lyceum als muziek in de oren. ,,In het onderwijs draait het momenteel om drie pijlers: kwalificatie, het opdoen van kennis en vaardigheden, maar ook om socialisatie - hoe verhoud ik me tot de ander en de maatschappij - en subjectificatie, wie ben ik en wie kan ik worden. Deze ‘take over’ van Young Impact speelt daarop in: samen, respect en betrokkenheid zijn belangrijke waarden die gekoppeld worden aan de thema’s klimaat, gezondheid, duurzaamheid, maatschappij en diversiteit. We hebben gekozen voor leerlingen uit het tweede en derde jaar, leerlingen die in de puberteit zitten en volop aan het ontdekken zijn. Wanneer de dag geslaagd is? Als de leerlingen ervan bewust worden, dat zij ertoe doen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. En dat ze kwetsbaar mogen zijn. Op social media krijgen ze heel veel mensen voorgeschoteld die succesvol zijn en er allemaal hetzelfde uitzien, maar ook die succesvolle mensen hebben hun kwetsbaarheden.’’

Push-ups

Senior-trainer Pascal Fredrik bij Young Impact gaf workshops aan de leerlingen: ,,Met verschillende spelletjes hebben we duidelijk gemaakt wat het effect is van iets voor een ander doen en wat ervoor nodig is om tot die stap te komen. Dat kan ik vertellen, maar dat laat ik de leerlingen liever ervaren door hen bijvoorbeeld gezamenlijk push-ups te laten doen.’’

Quote We laten de leerlingen zien: met een klein gebaar kan je iemand een heel groot genoegen doen Pascal Fredrik (Young Impact)

Young Impact opereert landelijk met dit event. ,,Young Impact wil jongeren helpen, inspireren en activeren om het verschil te maken met eigen talenten: wie ben jij, waar ben je goed in en wat vind je belangrijk’’, aldus directrice Wendy Kakebeeke van Young Impact uit. ,,Dat kan soms heel klein zijn, maar ook heel groot. Young Impact gelooft dat iedere jongere zijn of haar talent kan inzetten om daarmee een positieve impact te maken. We sluiten altijd af met een heel groot feest: het moet ook leuk zijn. Hoe beter de ervaring is voor de jongeren, hoe blijvender het is.

