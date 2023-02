Leefbaar verbijsterd over viering Dodenherdenking met patatje oorlog: ‘Om misselijk van te worden’

DE KWESTIE Dordtse avondvier­daag­se zonder snoep? ‘Een ‘nobel’ streven’

Voor het eerst sinds 2019 wordt in Dordrecht weer een avondvierdaagse gelopen. Maar de kooplieden die jarenlang snoep en patat verkochten bij de start en finish, staan er dit jaar niet. Nu Nobel’s Brood het evenement op poten zet, wordt gekozen voor een gezonde editie. Ouders mogen vanzelfsprekend hun kroost wél belonen met zoet of zout, als ze dat willen. Maar de organisatie wil het niet stimuleren. U zegt: ‘Wat we de kinderen geven, mogen we dat lekker zelf weten?’