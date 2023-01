Leefbaar tekent verklaring tegen racistische teksten op Erasmusbrug niet: ‘We zijn geen circusdieren’

Maar Leefbaar heeft maandagavond besloten de verklaring niet te tekenen, zegt raadslid Simon Ceulemans. ,,We vinden dit heel onoprecht. Zogenaamd gaat het over de strijd tegen racisme, maar dit is vooral bedoeld om ons door een hoepel te laten springen. Daar doen we niet aan mee, we zijn geen circusdieren. Het is overduidelijk dat wij tegen racisme zijn. Daar hebben we Theo Coskun niet voor nodig.”