Lange tafels in een atelier: deze dineravonden in de Glasfabriek wil je meemaken

Heiltje (23) krijgt steeds meer partijen en instanties mee in strijd tegen woningbouw in het Bos van Los

Ze leek te strijden voor een hopeloze zaak. De bouw van twaalf woningen in het Bos van Los, grenzend aan haar achtertuin in Nieuwendijk, was zelfs al in het bestemmingsplan opgenomen. Maar Heiltje Karels zette door, startte een online-petitie en kreeg natuurinstanties achter zich. En zie: het ‘onzalige plan’ is niet meer zo in beton gegoten als het eerst was.