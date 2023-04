Lange neus naar bondscoach? Nee, zegt Hertzberger: ‘Ik ben gewoon gemotiveerd voor Rotterdam’

Giganti­sche drukte bij Binnenrot­te, Máxima en Wil­lem-Alexan­der schieten vol bij afscheid

De koninklijke familie heeft Rotterdam weer verlaten na een mooie tour door de stad deze Koningsdag. Het was een bijzondere editie: de koning is niet alleen jarig maar het is tevens zijn 10-jarig jubileum als vorst. Lees hieronder alles terug over die route én blijf op de hoogte van het actuele nieuws. Zo roept de gemeente op niet meer naar de Blaak en Binnenrotte te komen, vanwege grote drukte.