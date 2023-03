Lach is terug bij Binnenmaas: interim-trainer wint bij debuut mede dankzij doelpunt zoon

Na vijf duels brommen laat Kevin meteen voeten spreken bij SHO: ‘Moet rustig worden in mijn hoofd’

Wekenlang moest Kevin Angel verplicht langs de lijn toekijken. In de wedstrijd tegen CVV Zwervers had de SHO-spelmaker zich laten gaan, door na te trappen. Na liefst vijf duels brommen keerde hij zaterdag tegen Nieuw Lekkerland (1-0) terug en was hij direct beslissend.