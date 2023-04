Laatbloeier Dean Zandbergen: ‘Nu Sparta komt zet ik feestje en drankje aan de kant’

COLUMN Hoe de bever van redder veranderde in paria

In 1988 moest ik namens onze krant als jeugdig verslaggever komen opdraven in het bezoekerscentrum de Biesbosch om daar getuige te zijn van het uitzetten van het allereerste beverpaartje. Die twee beverpioniers zo herinner ik me, heetten Moek en Makker en zij zouden de Adam en Eva zijn van een nieuwe beverpopulatie in de Biesbosch, waardoor dit natuurgebied weer wat authentieker en ook een heuse toeristenmagneet zou worden.