Laat Shell-medewerker na megawinst de kurken ploppen? ‘Zoveel geld is niet uit te leggen’

Wachtlijs­ten eindeloos, Dordt belooft beterschap: ‘Honderden sociale huurwonin­gen per jaar erbij’

Het is de afgelopen jaren voor Dordtenaren steeds moeilijker geworden om in eigen stad een woning te kopen. De stad wil daarom elk jaar duizend woningen bouwen zodat dat een stuk eenvoudiger wordt. Twee wethouders over de woningnood en de bouwlust. ,, We zijn inmiddels behoorlijk op koers, maar natuurlijk ook afhankelijk van de markt.’’

12:04