Kunstenaarscollectief speurt naar nieuwe plek: ‘Het moet ons ook worden gegund’

Waar de ene kunstenaar zijn muze het liefst in afzondering bewierookt, ziet de andere culturele vakman gezelschap juist als belangrijke inspiratiebron. Voor die laatste categorie is er Hoeksche Waardse Kunstenaars. ,,Je hoort ergens bij’’, zegt Cassée. ,,We maken reclame, proberen het nieuws te halen en mensen komen je daardoor eerder tegen. Je hebt als kunstenaar meer bereik, en je krijgt ook wat gezelligheid. Maar goed, er zijn in de Hoeksche Waard ook heel veel particuliere kunstenaars.’’