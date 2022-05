Kunstenaars pleiten met schilderij én betoog voor kunst- en cultuurhuis én meer financiële armslag

Har (87) zat in oorlogs­tijd vol katten­kwaad: ‘Met een broekriem hebben de Duitsers me blauw geslagen’

De oorlog is voor Har Kolmsberg geen gevoelig thema. Geen boek dat bij het openslaan oude wonden openrijt. Sterker: de ’s-Gravendeler vindt het alleen maar prachtig als zijn kleinzoon vraagt: ‘Opa, vertel nog eens over vroeger’. Hoe langer Kolmsberg over zijn jeugd in oorlogstijd praat, des te meer komen bij hem de verhalen – en vooral de kwajongensstreken – naar boven.

26 april