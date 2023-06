Kunst, proza en herbruikbare bekers bij Bram Roza: gemeente start pilot voor afvalvrije evenementen

Gerben (22) wil net als zijn vader koeienboer worden, maar hij zit zonder land

Als boerenzoon kreeg Gerben een late genetische roeping: ook hij wil koeienboer worden. Dat kwam vader Maarten goed uit, een opvolger van eigen vlees en bloed voor het veeteeltbedrijf dat al generaties in de familie is. Maar in een gespreide bedstee komt zoonlief allerminst, want hij moet op zoek naar nieuw land omdat de (pacht)grond van zijn vader natuur wordt.