Krijgt Rotterdam z'n singels terug? ‘Het hoeft geen tweede Amsterdam te worden’

Dode muskuseend gevonden in Oud-Beijerland: ‘Haar beste vriendin is net doodgebe­ten’

Een muskuseend is maandagochtend overleden aangetroffen bij het water aan de Schipperstraat in Oud-Beijerland. Stichting Muskuseendenbeheer Oud-Beijerland vermoedt dat het diertje is doodgebeten door een hond.