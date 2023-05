Krijg nou wat: geen sloop, de Luchtsingel is toch veilig en zelfs weer open

Waarom de Roparun nog altijd duizenden op de been brengt: ‘Het is gewoon een gaaf doel’

Evenementen komen en gaan, maar de Roparun is een blijvertje. De estafetteloop, waarbij de renners geld ophalen om het leven van kankerpatiënten te veraangenamen, beleeft dit jaar haar 32ste editie. En dat zonder ooit negatief in het nieuws te zijn geweest, waar andere goede-doelen-evenementen soms heel wat hadden uit te leggen. Vijf vragen over het festijn.