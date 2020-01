Krantenbezorgster hoort ‘hulpgeroep’ uit bejaardenwoning en schakelt meteen de politie in

Een krantenbezorgster in de Hoeksche Waard heeft er vanmorgen voor gezorgd dat een hulpeloze oude vrouw toch is geholpen door de politie.

De bezorgster schakelde de politie in toen ze de krant in de brievenbus van een bejaardenwoning wilde stoppen. Vanuit de kamer hoorde ze namelijk een roep om hulp, meldt de politie. ,,Omdat de thuishulp lang op zich zou laten wachten, zijn we op zoek gegaan naar een manier om snel en zonder schade de woning binnen te komen. Gelukkig hing er een sleutelkluisje naast de deur en konden we via onze systemen een familielid achterhalen die ons de code kon geven.’’

In de kamer troffen de agenten uiteindelijk de vrouw op de grond. Daar lag ze languit. ,,Omdat niet duidelijk was hoe lang ze daar al lag en of er sprake was van letsel hebben we een ambulance ter plaatse verzocht. Tot die tijd hebben we ons maar bezig gehouden met het bieden van troost’’, aldus de politie.