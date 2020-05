Korte lontjes in supermarkt Puttershoek: huilende vakkenvullers na wéér een scheldkanonnade

Vrijdagmiddag, een uur of vijf. Een supermarktmedewerkster bij de ingang aan de Pieter Repelaerstraat in Puttershoek gaat in gesprek met een echtpaar dat de weekendboodschappen wil halen. Haar boodschap: slechts één van hen mag langs de schappen, de ander moet buiten wachten. Precies zoals het RIVM de regels in de Nederlandse supermarkten voorschrijft om de kans op coronabesmetting niet groter te maken dan ’ie al is.