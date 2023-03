Korfbalploeg degradeert zonder een wedstrijd te winnen: ‘Ons er al eerder bij neergelegd’

Wilde Korbatjo nog overleven in de tweede klasse H, dan moesten de Oud-Beijerlanders de laatste vier zaalwedstrijden allemaal winnen. Te beginnen afgelopen zaterdag bij de koploper, Movado. Een onrealistische opgave voor een ploeg met slechts één punt uit tien wedstrijden. ,,Alleen rekenkundig was je niet kansloos”, besefte coach Marcel Versteeg. ,,Er was een soort wonder nodig.”

Eén puntje

De ranglijst laat zien dat Korbatjo uiteindelijk gewoon kwaliteit tekort kwam, maar pech, blessures, afwezigen, een jonge ploeg en een te kleine selectie hielpen niet mee. ,,Dat we met één punt onderaan staan, had ik op voorhand niet verwacht”, zegt Versteeg. ,,Ik wist wel dat als we ons scorend vermogen moesten verbeteren om niet in de problemen te komen. Daar zijn we door de genoemde redenen niet in geslaagd. We maken er gemiddeld veertien per wedstrijd. Dan kom je in de problemen.”