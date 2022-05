Kopers van tiny houses moeten nog even geduld hebben: oplevering pas in juli

Bouw van tiny houses in Oud-Beijerland is begonnen (en in mei kunnen de bewoners er in)

,,De planning is nu dat we er in juli in kunnen,’’ zegt toekomstig bewoner Niels van der Jagt, die vanaf het eerste moment betrokken is bij de kleinschalige woonvorm. ,,De huisjes zijn verder in principe af, al moeten ze nog wel worden afgewerkt.’’