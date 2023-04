Kookstudio Hoeksche Waard maakt zich op om bijna vier meter lange sushirol te draaien: ‘Alles lokaal’

indebuurt.nl Pasen 2023 in Rotterdam: hier kun je heerlijk brunchen

Binnenkort hebben we weer een héérlijk lang weekend voor de boeg. Tijdens Pasen kun je uitslapen, paaseieren zoeken en natuurlijk uitgebreid brunchen. Maar waar zit je goed voor een lekkere paasbrunch in Rotterdam? Of kun je een paasbox bestellen? Dat gaan wij je vertellen.