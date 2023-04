Koninsdagprogramma in Rotterdam van start met concert vol lokale helden: ‘Fijne koningsdag, gozer’

Voorraad troostbe­ren weer aangevuld na noodoproep: ‘Hartver­war­mend voor de kinderen’

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is overspoeld met troostberen die ze kan geven aan de kleinste patiëntjes die bang zijn of pijn hebben. Dit gebeurde na de oproep vorige week dat de voorraad opraakt. ‘Prachtig voor de kinderen die we helaas de komende jaren in onze ambulance moeten verwelkomen.’