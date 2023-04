Koningsdagprogramma in Rotterdam van start met concert vol lokale helden: ‘Fijne koningsdag, gozer’

Stunt Binnenmaas perfect eerbetoon aan geliefde vrijwilli­ger die na ongeluk in ziekenhuis belandde

Een verrassende 3-1 overwinning in de derby tegen Heinenoord betekende voor FC Binnenmaas veel meer dan drie kostbare punten in strijd tegen degradatie. Het was het perfecte eerbetoon aan Ad van der Borst, de vrijwilliger die na een verkeersongeluk in het ziekenhuis belandde. Na de wedstrijd poseerden juichende spelers en supporters met een spandoek ‘Stay strong, Ad’.