Koning: ‘geschokt en aangedaan door ongeluk Nieuw-Beijerland, getroffen families zijn in onze gedachten’

Oekraïense vluchtelin­gen in de Hoeksche Waard ontvangen voortaan online huisartsen­zorg

In navolging van Tilburg wordt ook in de Hoeksche Waard Medicoo aangeboden aan Oekraïense vluchtelingen. Via deze app, uitgerust met een automatische vertaalfunctie, kunnen zowel de patiënt als zorgverlener in hun eigen taal met elkaar communiceren. Zo krijgen vluchtelingen de zorg die ze nodig hebben zonder lokale huisartsen extra te belasten.

24 augustus