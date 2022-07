Komt ‘ie nou ten oosten of tóch ten westen? Alle opties voor randweg om Klaaswaal liggen weer open

Na bijna 35 jaar soebatten leek in 2019 de kogel door de kerk: de weg die de provincie, gemeente en het waterschap willen aanleggen, komt ten oosten van Klaaswaal. Het gepuzzel kan opnieuw beginnen nu uit onderzoek blijkt dat de weg verkeerstechnisch gezien net zo goed aan de westkant kan worden gerealiseerd. In totaal liggen tien varianten op tafel, waarvan sommige slechts op detailniveau verschillen. Van elke variant wordt nu onderzocht wat de gevolgen zijn voor het milieu, iets dat ook zal meewegen bij de definitieve keuze.

‘De racebaan’

Over de noodzaak van een extra weg die die het noorden van het dorp verbindt met het zuiden - en daarmee feitelijk ook de noord- en zuidkant van de Hoeksche Waard - is zo’n beetje iedereen het eens. Verkeer kan nu niet anders dan over de Molendijk, maar die is daar niet geschikt voor. Over de weg fietsen schoolkinderen en pal erlangs wonen mensen, al hebben veel automobilisten en truckers daar maling aan. De dijk wordt daarom in de volksmond ‘de racebaan’ genoemd.