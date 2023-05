Komst flexwoningen voor Oekraïners in Heenvliet maanden vertraagd: ‘Voorbereidingen duurden langer’

Roep om gesprek over integri­teit na geheime opname ONS-raads­lid in wijkcen­trum

Met haar gedrag heeft politicus Nathalie Kiers de hele gemeenteraad van Nissewaard in diskrediet gebracht, vindt een aantal raadsleden. Zij willen een gesprek met burgemeester Foort van Oosten over integriteit. Kiers is lid van ONS, de grootste partij in de raad en die wil van geen sorry weten.