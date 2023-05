Kolderieke eigen goal Stijn van Gassel leidt nederlaag Excelsior bij FC Volendam in

indebuurt.nl Deze twee populaire Amerikaan­se merken krijgen een flagship­sto­re in Rotterdam

Binnenkort kun je een nieuwe pitstop toevoegen aan je shopping spree door Rotterdam. Op de hoek van de Lijnbaan en de Korte Lijnbaan opent aanstaande vrijdag een winkel van American Eagle en Aerie. Een primeur, want dit is de eerste flagshipstore van beide merken in Europa.