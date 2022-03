Kogel door de kerk: Numansdorp krijgt enorm sportcomplex inclusief spiksplinternieuw zwembad

Plannen voor deel Leenheeren­pol­der nog niet in beton gegoten

De invulling van de 10 hectare in de Leenheerenpolder bij Goudswaard die ‘vrij invulbaar’ is voor de gemeente Hoeksche Waard is nog niet in beton gegoten. Onder de gemeente Korendijk werden er 100 (recreatie)woningen voorzien in dat gedeelte van de polder die voor de rest (120 hectare) wordt omgevormd tot natuurgebied.

27 februari