Koen wilde 20.000 kilometer door Zuid-Amerika fietsen, maar stopt na 7000: ‘Man, wat was het zwaar’

Hoeksche Waarders lopen in NK Tegelwip­pen voor op ‘concurrent’ Goe­ree-Overflak­kee

Tegels eruit en groen erin: dat is het doel van het zogeheten NK Tegelwippen dat in maart begon. De gemeente Hoeksche Waard wil op 1 november als winnaar uit de bus komen in de categorie middelgrote gemeenten en winnen van ‘concurrent’ Goeree-Overflakkee. Zo halverwege de ‘competitie’ vraagt dat even om een tussenstand.

22 juli