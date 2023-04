Knuffelvarkens komen op televisie: ‘Ik was zenuwachtiger voor de camera dan de varkens’

Na 12 jaar kan Ventura Sport eindelijk weer een kampioen­schap vieren: ‘Trots op die gasten’

Voor het eerst sinds 2011 is Ventura Sport weer kampioen. In de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie rekende de ploeg van coach Arie Kranendonk zaterdag af met hekkensluiter SKV: 21-6. Daardoor zijn de Strijenaren evenals twaalf jaar geleden de beste in de derde klasse.