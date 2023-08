Kleurrijke pilaren tussen de Rijnhaven en Maashaven verdwijnen: ‘Een reden om naar Zuid te komen’

Voor ondernemer Leo is dichte Heinenoord­tun­nel lastig, maar hij heeft er ook profijt van

Voor veel ondernemers is het straks flink puzzelen met de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Hoe krijg je ‘je mensen’ zonder al te veel tijdverlies in de (verwachte) files op hun werkplek, of andere plaats van bestemming? Dat is voor Leo Tol niet anders. Maar anders dan zijn medeondernemers hoor je hem niet klagen. Hij heeft er namelijk ook voordeel van.