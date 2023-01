Kinderopvangorganisaties blijven knokken voor peuterleiders: ‘Weer een nieuwe opleiding in de maak’

Kinderopvang- en onderwijsorganisaties in de Hoeksche Waard vrezen nog altijd voor enorme tekorten aan personeel. Eerder besloot de kinderopvang daarom gezamenlijk een versnelde opleiding aan te bieden om nieuwe pedagogisch medewerkers te werven. In samenwerking met het Da Vinci College in Dordrecht komt daar nu ook een nieuwe, hybride bol-opleiding bij.

Cora Labree, directeur-bestuurder van De Hoeksche School Kinderopvang, is er maar wat blij mee. Ondanks eerdere inspanningen staan er nog altijd tientallen vacatures open op het eiland. Niet alleen in de kinderopvang, maar ook in het onderwijs is de nood groot.

Hard nodig

Nog een praktijkgerichte mbo-opleiding die jongeren moet enthousiasmeren om voor het onderwijs te gaan of op een peuterspeelzaal te komen werken, kan volgens haar dan ook geen kwaad. ,,Sterker, we hebben die extra handjes en zorg superhard nodig.”

Maar ook voor jongeren of zij-instromers die snel willen weten waarvóór ze nu studeren, is het een mooie kans, zegt Labree. ,,Zoals de opleiding nu is vormgegeven, gaan studenten twee dagen per week naar school (een keer bij het Da Vinci in Dordt en een keer op een leslocatie in de Hoeksche Waard), lopen ze twee dagen stage bij een Hoeksche kinderopvangorganisatie of in het onderwijs en zijn ze een halve dag bezig met projecten om de organisaties en doelgroepen van de Hoeksche Waard beter te leren kennen.”

Open dag

Komende vrijdag is er vanaf 14.30 uur op het Da Vinci College in Dordrecht al een open dag voor de nieuwe opleiding, waarbij mensen in twee tot drie jaar worden klaargestoomd tot gediplomeerd onderwijsassistent of pedagogisch medewerker.

