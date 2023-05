Kind aanmelden voor de basisschool voordat het de eerste woordjes brabbelt? Mag niet, gebeurt wel

Hoogoplo­pen­de ruzies bij Rotterdam­se basis­school, nu worden alle leraren vervangen: ‘Behoefte aan rust’

De ruzies en crises op de Rotterdamse Van Brienenoordschool lopen de spuigaten uit. De situatie is dusdanig ernstig dat scholenkoepel PCBO Rotterdam-Zuid het bestuur van de basisschool overneemt. Na de zomer worden alle docenten en de directie vervangen. Zo moet een einde komen aan de onrust die de school al maanden in haar greep houdt. ‘Dit is behoorlijk rigoureus.’