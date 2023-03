Kelly woont op de Nieuwe Binnenweg: 'Mijn slaapkamer was vroeger een kluis'

indebuurt.nlHalverwege de Nieuwe Binnenweg woont de Griekse Kelly Valavani (35), in een kleurrijk en knus appartement. Het is een bonte mix van zelfgemaakte lampen, zwart-witte tegels en schilderijen van vagina’s. Maar het meest bijzondere is de deur van haar slaapkamer. “Er zit nog een plaquette op uit 1857.”

Uit welk jaar het pand stamt waarin Kelly woont, weet ze niet. Eén ding staat vast: het is oud. “Er is me verteld dat hier vroeger een filmregisseur heeft gewoond. Hij gebruikte de achterste ruimte, waar ik nu slaap, als kluis. De deur zit er nog in en de sloten werken. Maar ik doe hem nooit dicht, want hij is echt hartstikke zwaar!”

Kleurrijke boel

Kelly’s woonkamer is gezellig, met veel kleuren, prints en accessoires. De houten vloer is nog origineel, net als de ornamenten op het plafond. “Mijn grotere meubels en de muren hou ik graag neutraal, maar verder ga ik los met kleur. Ik ben gek op roze en oranje. Ik zoek dingen die niet met de rest matchen en hou erg van color blocking.”

“In mijn vorige woning was bijna alles beige, maar ik ben 180 graden gedraaid. Op het moment zit ik in een kleurrijke periode. Misschien is het morgen weer anders. Ik heb altijd een metafoor: in een koffiekop moet je roeren om de suiker naar boven te laten komen. Zo is het ook met het leven. Soms moet je de boel gewoon even flink opschudden.”

Vagina’s en souvenirs

Kelly gebruikt vooral boeken, tassen, verlichting, schilderijen en souvenirs als decoratie. Planten zijn er niet. Nou ja, geen echte. “Ik ben er niet trots op, maar al mijn planten gaan dood. Dus de exemplaren die je ziet zijn nep. De kleine lampen vond ik in de kringloop. Ik heb ze geschilderd en een nieuwe kap gegeven. In de kasten staan potjes zand uit Mexico en de Caraïben, een Marokkaanse kameel en een trommeltje uit Tunesië.”

En uit haar geboorteland? “Ik heb een paar jaar geleden in Griekenland stiekem een boek gejat van mijn moeder. Het is zestig jaar oud en haar favoriet. Het valt bijna uit elkaar, maar ik geef het pas terug als ze het mist.”

Keukeneilandje en vagina's

Naast de gepimpte lampen zijn er meer DIY-projecten in het appartement. “Het eilandje in de keuken heb ik gemaakt van een oud bureau en een blad van Ikea.” Daarnaast maakt Kelly zelf schilderijen. We spotten digitale abstracte werken, doeken met verf en geschilderde vrouwelijke genitaliën. “Ik schilder met van alles, behalve een kwast; mijn handen, een mes of zelfs een plastic tas. Waarom de vagina’s? Dat zijn pieces of art. Die mogen aan de muur.”

Grieks ruimteschip en Iggy Pop

Kelly hoeft niet lang na te denken als we vragen naar haar favoriete meubelstuk. “De kleurrijke print naast de lage witte kast met de gouden spiegel. Het heet ‘We stole a spaceship together’ en is een comic van de Griekse artiest Pan Pan. Het is een poëtisch en modern liefdesverhaal. Ik ben gek op strips en lees ook veel Batman. Misschien komt die ook ooit nog aan de muur.”

Een andere geliefde bezitting heeft te maken met muziek, want in de houten stellingkast staat een Crosley. “Ik kocht mijn speler vooral als eye candy, maar heb ondertussen een hele platencollectie. Mijn favoriet is ‘Lust for Life’ van Iggy Pop. Die heb ik op de Amsterdamse vlooienmarkt gekocht voor tien euro. Wat bleek? Het is de allereerste druk die daar is uitgekomen! Niet zo slim van de verkoper, want hij is nu wel vierhonderd euro waard. Ik durf hem niet te draaien, misschien ooit als ik een hardcore platenspeler aanschaf.”

