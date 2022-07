Kees en Ine al 60 jaar getrouwd: ‘Ze schreef in briefje gek op mij te zijn. Nou, ik vond haar ook wel aardig’

,,De vonk sprong daar nog niet direct over”, vertelt Kees over zijn eerste ontmoeting met Ine. ,,Ze heeft mij later een briefje gestuurd waarin ze lieten blijken wel gek op mij te zijn. Nou, ik vond haar ook wel aardig.” Na hun verloving is de geboren Westdijker nog in militaire dienst geweest, voordat hij en de Numansdorpse in 1962 elkaar het jawoord gaven.

Het echtpaar kocht, met financiële hulp van zijn werkgever, een woon- en winkelpand op Hoekstraat 2 in Numansdorp om er een elektriciteitszaak te beginnen. ,,Maar de plaatselijke drogist had geen pand en geen opvolger meer en vroeg of we de zaak wilden overnemen. Toen ben ik omgeswitcht van elektricien naar drogist.”

Dat is uitgegroeid tot een drogisterij met onder meer filialen in Mijnsheerenland, Zuid-Beijerland en Klaaswaal. ,,Later hebben we de drogisterijen overgedragen aan onze kinderen.” Daarvan wordt nu nog één zaak, in Mijnsheerenland, voortgezet door zijn oudste zoon. Wethouder Robin Heij kwam woensdag Kees en Ine feliciteren met hun jubileum.

