Karin strijdt tegen bomenkap in Zuid-Beijerland: ‘Dit is waanzin’

Dertien essen staan er (nog) in de Marijkelaan in Zuid-Beijerland. De pittoreske aanblik die zij de straat geven, zal echter spoedig verdwijnen: in de verte is het geluid van cirkelzagen al te horen. Tot grote frustratie van Karin Berkhoudt worden de bomen ‘gekapt’. Ze vindt het ‘waanzin dat in deze tijd zoiets nog kan gebeuren’.