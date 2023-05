Karavaan met 5000 kilo gratis aardappelen door Rotterdam om aandacht te vragen voor de lokale boer

Rotterdam­mer (59) gewond geraakt bij steekinci­dent in café in Charlois

Een 59-jarige Rotterdammer is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de arm gestoken in een café aan de Katendrechtse Lagedijk in Rotterdam-Charlois. De politie heeft kort daarna een 34-jarige verdachte uit dezelfde woonplaats aangehouden.