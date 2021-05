Kamperen op wielen razend populair: ‘Vraag véél groter dan het aanbod’

Revolver spoelt aan, politie onderzoekt het: ‘We willen weten waar ’ie vandaan komt en wat er mee gedaan is’

11 mei Een revolver is aangespoeld bij de rivier het Spui in Nieuw-Beijerland. De politie heeft ’m in beslag genomen voor onderzoek. ,,We willen weten waar dit wapen vandaan komt en wat er eventueel mee gedaan is.’’