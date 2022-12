Kaboutersfeer tijdens Midwinterdag op Tiengemeten

Hoeksche Waard zet vrijwilli­gers in het zonnetje: eerste 50 aanmeldin­gen worden beloond

Afgelopen dinsdag was het Nationale Vrijwilligersdag. Voor de gemeente Hoeksche Waard een mooie aanleiding om eilanders die iets voor een ander over hebben in het zonnetje te zetten. Dus ben je of ken je iemand die zich belangeloos inzet voor anderen? De gemeente geeft graag een pluim; in de vorm van een leuk uitje in de Hoeksche Waard.

