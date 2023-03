Kaasliefhebbers! Dit lentediner bij Fenix Food Factory is om van te smullen

indebuurt.nlDe lente is overduidelijk in aantocht: de krokussen komen uit de grond, dieren ontwaken uit hun winterslaap en het is buiten steeds langer licht. Dit is ook de Fenix Food Factory opgevallen en daarom organiseren zij een zonnig (en kazig) lentediner.

Op donderdag 16 maart vanaf zeven uur ’s avonds luid je bij Fenix de lente in met een gezellig gezelschap en heerlijke happen en drankjes van de versmarkt.

Kaasfondue

Je begint de lente niet beter op het terras met een lekker sappie in je hand. Gelukkig staat er bij binnenkomst al een welkomstdrankje van de Soda Pop Shop voor je klaar. Wanneer je aan de lange picknicktafels (of binnen) hebt plaatsgenomen maak je kennis met je tafelgenoten. Tijdens een goed gesprek doop je allerlei lekkere vleeswaren en groentes van Boerderij Landzicht in de kaas(fondue) van Booij Kaasmakers. Wat missen we nog? Brood van Jordy’s Bakery. Dit alles spoel je weg met biertjes van Kaapse Brouwers en natuurwijn van Blije Wijnen.

Voor het gezellige lentediner betaal je 52,50 euro, dit is inclusief een welkomstdrankje en drie andere drankjes. Om een plek te reserveren aan de dinertafel stuur je een mail naar de Fenix Food Factory.

Gerund door buurtbewoners

Door de verhuizing en pandemie heeft de fijne plek op Katendrecht het niet makkelijk gehad. Ze houden zichzelf draaiende zonder subsidies of noodsteun en worden gerund door ondernemers, buurtbewoners en mede-eigenaars. Ben je gek op de plek en wil jij ze een steuntje in de rug geven? Je kunt ambassadeur worden van de overdekte markt. Voor het geld dat je investeert krijg je supertoffe dingen terug. Zoals je naam op de muur, een rondleiding, diner of een Kaaps biertje wat naar jou wordt vernoemd.

View this post on Instagram A post shared by FENIX FOOD FACTORY (@fenixfood) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

