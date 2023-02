Justitie wil Rotterdammer achter tralies na dodelijke botsing: ‘Ik dacht dat ik een topchauffeur was’

Het Openbaar Ministerie heeft maandag bij de rechtbank in Breda zeven jaar cel geëist tegen de 22-jarige Mustafa S. uit Rotterdam. Hij bekende dat hij op 30 mei vorig jaar de 66-jarige voetganger Gerard doodreed op de Besterdring in Tilburg. Hierna was hij doorgereden.

Volgens de officier van justitie reed de rechtenstudent Mustafa S. zo gevaarlijk dat er sprake is van doodslag. ,,Als je zo roekeloos rijdt, neem je het risico op de koop toe dat je daarmee iemand doodrijdt.’’ Bij het ongeval reed S. 117 kilometer per uur en passeerde een vluchtheuvel bij een zebrapad aan de verkeerde kant. Daar stak Gerard, die zijn hond uitliet, net op dat moment over. Hij werd 60 meter meegesleurd. Na het ongeval reed S. door, vluchtte te voet en meldde zich pas drie uur later bij de politie. Meerdere mensen waren getuige van het ongeval.

Eén van de drie mannen die als passagier in de auto zei later tegen de politie dat hij S. wel tien keer had gewaarschuwd om rustiger te rijden. ,,Ik was best bang, keek naar beneden en deed mijn handen voor mijn ogen.’’ Ook een andere passagier zei dat hij het eng vond.

‘Niets is minder waar’

Nog voor het ongeluk reed Mustafa S. veel te hard door Tilburg. Op de Paleisring, waar maximaal 30 kilometer per uur is toegestaan, haalde hij snelheden tot 113. Ook reed hij 125 kilometer per uur waar maximaal 50 is toegestaan.

Mustafa S. nam de schuld volledig op zich. ,,Handelen als een kind heeft me hier gebracht. Ik heb de hele avond onnodig hard gereden. Vaak reed ik daar langs en - het is geen excuus - op die plek stak bijna nooit iemand over.’’ S. gaf toe dat hij zichzelf als chauffeur overschatte. ,,Ik dacht dat ik een topchauffeur was, maar niets is minder waar.’’

