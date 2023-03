Jullie liefste en mooiste complimenten op een rij

Geliefde kappers Bobby en Daisy terug in Dordt mét eigen kapsalon: ‘Knippen en kleuren is ons leven’

Het bekende kappersduo Daisy Friebel (34) en Bobby van der Graaf (25) is terug in Dordrecht. Mét hun gloednieuwe kapsalon Charlie Charlie Lima willen ze ‘de stad veroveren’. Én de harten: ,,We bakken zelf boterkoekjes voor onze klanten, bieden luxe thee en koffie.” En dat alles doen ze in het oude pand van Gert-Jan de Kaasboer.