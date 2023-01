Julièn Gret scoorde vier keer in zes minuten: ‘Werd er zelfs een beetje ongemakkelijk van’

Jullie boekten de grootste overwinning van het seizoen in de vierde divisie, en dat als middenmoter. Hoe verklaar je dat? ,,Wij zetten eigenlijk altijd wel druk vooruit, spelen met veel pressie. We zien regelmatig dat tegenstanders daarvan overdonderd raken. We hebben dit seizoen ook al met 7-1 gewonnen van Capelle en met 5-1 van Goes. Als je doelpunten wil zien, moet je misschien wel eens bij ons komen kijken. We willen met veel energie beginnen en er vol overheen klappen. Dat hebben we zaterdag goed gedaan. Maar het gaat echt niet altijd goed, hoor. Vooral in uitwedstrijden hebben we ook wel eens een tik op onze neus gehad. Het kan beide kanten opvallen.’’

Jullie staan nu precies tussen de gevarenzone en bovenste plekken in. Waar richten jullie je op?

,,Afgelopen seizoen streden we lang tegen degradatie, dus is het voor mij belangrijk om zo snel mogelijk het gat met de onderste ploegen te laten groeien. Als we op deze manier doorgaan, kunnen we vanzelf een keertje omhoog gaan kijken. Misschien is Spijkenisse het wel aan zijn stand verplicht om hoger in te zetten, maar persoonlijk wil ik eerst een gat met de onderste ploegen slaan. Zaterdag spelen we tegen Poortugaal. Dan kunnen we zien hoe we ervoor staan tegen een subtopper.’’