‘Juf Addie’ zwaait na 47 jaar af bij basisschool in Mookhoek: ‘Ik heb nooit elders gesolliciteerd’

In as gelegde Gebruikte Goederen Markt in Klaaswaal zoekt na brand naar nieuw onderkomen

Na de verwoestende brand die ‘hun’ onderkomen ruim twee weken geleden in de as legde, is de Gebruikte Goederen Markt in Klaaswaal nog altijd dakloos. De vrijwilligers staan te trappelen weer te beginnen, maar er is nog geen nieuw pand gevonden.

7 april