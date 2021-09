Judoschool Yoshi Kai blij met clinic Dennis van der Geest: ‘Groot teken van leven na zware tijd’

Huisartsen­post gooit roer om: patiënten moeten eerst naar ‘digitale dokter’ om druk te verminde­ren

14 september Patiënten in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee die 's avonds of in het weekend een huisarts willen raadplegen, moeten vanaf deze week via de website van Huisartsenpost ’t Hellegat checken of ze de zorg wel echt meteen nodig hebben. Met deze online triage probeert de huisartsenpost in Klaaswaal de stroom aan telefoontjes in te dammen.