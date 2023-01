Joy (17) werd met haar team ‘debater van de Benelux’: ‘Ik ben vooral goed in het slotbetoog’

ik zeg jeWaar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Onlangs werd Joy Douglas – samen met haar team – gekroond tot debater 2022 van de Benelux. „Ik ben vooral goed in het slotbetoog.”