Jongerenplaats wordt weggehaald, dus start de zoektocht naar nieuwe hangplekken

In de komende periode gaat de gemeente samen met jongeren, Jongerenwerk, inwoners, politie en handhaving aan de slag om een aanpak op te stellen. In deze aanpak komt duidelijk te staan wat geschikte locaties zijn voor een JOP, wat er nodig is om de locaties goed te kunnen beheren en bekijkt samen met handhaving en politie hoe er opgetreden wordt als er toch ongewenst gedrag vertoond wordt.

Er wordt gekeken naar een locatie voor een JOP in Oud-Beijerland. ,,Daarna doen we onderzoek naar mogelijke locaties voor JOP’s in andere dorpen in de Hoeksche Waard. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een onderzoek naar mogelijkheden voor een JOP in Zuid-Beijerland’’, zegt wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Jeugd, Welzijn & Inclusieve samenleving).

Proef zorgde voor overlast

In de afgelopen zes maanden liep er een proef met een JOP in het Spuipark in Oud-Beijerland. Uit de pilot bleek dat deze afspreekplaats voor jongeren voor te veel overlast zorgde. Burgemeester Bram van Hemmen: ,,Uit de evaluatie kwam helaas naar voren dat toezicht en handhaving door de afgelegen ligging in de avonduren niet voldoende gegarandeerd kon worden.’’ De proef wordt niet verlengd en JOP Spuipark verdwijnt nog voor de meivakantie.

De voormalige gemeente Oud-Beijerland was ten tijde van de herindeling al bezig met voorbereidingen voor het plaatsen van zo'n hangplek. Na de herindeling werd er in april 2019 een vergunning verleend. Tot ongenoegen van de buurt. Er werd bezwaar ingediend, omdat huurders van voorzieningen in het park verwachtten dat er overlast zou ontstaan. Uiteindelijk is er in overleg besloten de JOP medio 2020 te plaatsen en is een proefperiode van zes maanden afgesproken.

