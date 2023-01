Jongen (13) verliest twee vingers na afsteken gevonden vuurwerk

In tegenstel­ling tot Rotterdam mocht je hier wél vuurwerk afsteken: ‘Dit is Capelle, ga je gang!’

Vuurwerk afsteken: in Rotterdam mag het eigenlijk niet, maar iets verderop in Capelle aan den IJssel is het geen enkel probleem. Vooraf werd gevreesd voor massaal ‘vuurwerktoerisme’, maar dat bleek ongegrond. Slechts een enkeling nam het zekere voor het onzekere en trok de gemeentegrens over.

19:46